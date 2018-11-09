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    Дрогба завершил карьеру футболиста

    Челси Сборная Кот-д`Ивуара
    Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба официально завершил карьеру, сообщает Givemesport.

    Дидье Дрогба
    Дидье Дрогба
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    Последним клубом 40-летнего ивуарийца был американский «Финикс Райзинг», за который он выступал с 2017 года. Он также является акционером этого клуба. Ранее Дрогба играл в составе «Монреаля».

    В составе «Челси» Дрогба выиграл четыре раза чемпионат Англии, также побеждал в Лиге чемпионов, с 65 голами в 104 матчах он является лучшим бомбардиром в истории Кот-д’Ивуара. За всю свою карьеру забил 297 голов в 679 матчах.

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