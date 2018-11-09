Дрогба завершил карьеру футболиста

Дидье Дрогба
skysports.com
Последним клубом 40-летнего ивуарийца был американский «Финикс Райзинг», за который он выступал с 2017 года. Он также является акционером этого клуба. Ранее Дрогба играл в составе «Монреаля».
В составе «Челси» Дрогба выиграл четыре раза чемпионат Англии, также побеждал в Лиге чемпионов, с 65 голами в 104 матчах он является лучшим бомбардиром в истории Кот-д’Ивуара. За всю свою карьеру забил 297 голов в 679 матчах.
The legendary Didier Drogba has retired after an incredible career 🏆— Fan Antics 🇳🇬 (@FanAnticsFC) 9 ноября 2018 г.
1x Champions League
4x Premier League
4x FA Cup
3x League Cup
2x Community Shield
2x PL Golden Boot
1x Süper Lig
1x Turkish Cup
1x Turkish Super Cup
2x African POTY
1x Turkish POTY#PL pic.twitter.com/PjCRbIR4yg