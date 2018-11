Дрогба завершил карьеру футболиста

Бывший нападающийи сборнойофициально завершил карьеру, сообщает Givemesport.

Последним клубом 40-летнего ивуарийца был американский «Финикс Райзинг», за который он выступал с 2017 года. Он также является акционером этого клуба. Ранее Дрогба играл в составе «Монреаля».

В составе «Челси» Дрогба выиграл четыре раза чемпионат Англии, также побеждал в Лиге чемпионов, с 65 голами в 104 матчах он является лучшим бомбардиром в истории Кот-д’Ивуара. За всю свою карьеру забил 297 голов в 679 матчах.

The legendary Didier Drogba has retired after an incredible career 🏆

1x Champions League

4x Premier League

4x FA Cup

3x League Cup

2x Community Shield

2x PL Golden Boot

1x Süper Lig

1x Turkish Cup

1x Turkish Super Cup

2x African POTY

1x Turkish POTY#PL pic.twitter.com/PjCRbIR4yg