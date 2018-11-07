«Локомотив» повторил антирекорд Лиги чемпионов

проигралв матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:4.

«Железнодорожники» проиграли все четыре матча в этом сезоне ЛЧ и за два тура до окончания группового этапа потеряли шансы на выход в плей-офф.

«Красно-зеленые» стали вторым клубом в истории из первой корзины, который лишился шансов на выход из группы после четвертого тура. Первым был английский «Блэкберн», который в сезоне-1995/96 набрал одно очко в первых четырех матчах ЛЧ.

«Локомотив» занимает четвертое место в группе и сохраняет шансы лишь на то, чтобы с третьего места пробиться в плей-офф Лиги Европы.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» 28 ноября примет «Галатасарай», а в шестом 11 декабря сыграет на выезде с «Шальке». 0