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    «Локомотив» повторил антирекорд Лиги чемпионов

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    «Локомотив» проиграл «Порту» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:4.

    «Порту» — «Локомотив»
    «Порту» — «Локомотив»
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    «Железнодорожники» проиграли все четыре матча в этом сезоне ЛЧ и за два тура до окончания группового этапа потеряли шансы на выход в плей-офф.

    «Красно-зеленые» стали вторым клубом в истории из первой корзины, который лишился шансов на выход из группы после четвертого тура. Первым был английский «Блэкберн», который в сезоне-1995/96 набрал одно очко в первых четырех матчах ЛЧ.

    «Локомотив» занимает четвертое место в группе и сохраняет шансы лишь на то, чтобы с третьего места пробиться в плей-офф Лиги Европы.

    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» 28 ноября примет «Галатасарай», а в шестом 11 декабря сыграет на выезде с «Шальке». 0

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