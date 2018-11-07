Кириченко заменил Томарова на посту главного тренера «Уфы»

Исполнять обязанности главного тренерабудет, ауже покинул эту должность, сообщает «Башинформ».

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Кириченко будет готовить команду к предстоящей игре со «Спартаком».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что Томаров продолжит работу в структуре клуба после отпуска.

41-летний Дмитрий Кириченко — обладатель титула лучшего снайпера премьер-лиги в 2002 и 2005 году, чемпион страны и обладатель Кубка России. В разные годы выступал за ЦСКА, «Ростов» и «Мордовию».

С 2014 года входил в тренерский штаб «Ростова», дважды исполняя обязанности главного тренера. В тренерском штабе «Уфы» с лета 2018 года.

«Уфа» на данный момент занимает 15-е место в чемпионате России. 0