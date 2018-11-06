ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Порту» — «Локомотив»ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Порту», «Барселона» не справилась с «Интером»
  • 00:54
    • «Локомотив» разгромно проиграл «Порту»
  • 01:49
    • Семин: Мы проиграли который матч подряд из-за элементарных ошибок
  • 01:32
    • Кононов подпишет контракт со «Спартаком» до конца сезона
  • 01:11
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть ПСВ
  • 01:10
    • «Атлетико» дома обыграл «Боруссию»
    Все новости спорта

    Семшов ушел из «Химика»

    Химик Арсенал Тула РПЛ Футбол России Второй дивизион. Центр Календарь РФПЛ
    Игорь Семшов покинул пост главного тренера «Химика». Трудовой договор был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

    Игорь Семшов
    Игорь Семшов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Ранее сообщалось, что Семшов станет исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» в том случае, если «пушкарей» покинет Олег Кононов.

  • «Химик» выразил готовность отпустить Семшова в «Арсенал»
  • Читайте по теме

    • «Лично для меня приход в Новомосковск был вызовом — я хотел увидеть футбольную структуру с ее основания, доказать самому себе, что смогу сделать первые шаги в роли главного тренера в команде Олимп-ПФЛ.

    Здесь я получил огромный опыт, который, надеюсь, позволит мне двигаться дальше. Я благодарю всех болельщиков и любителей спорта Новомосковска за поддержку», — сказал 40-летний специалист в интервью клубной пресс-службе.

    «Химик» занимает 6-е место в зоне «Центр» Олимп-ПФЛ, имея в активе 23 очка. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 30 октября — 5 ноября
  • 05/11/2018 в 23:02
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Рома»
  • 1.99
  • Сегодня в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Коламбус» Панарина прервет серию побед «Далласа»
  • «Коламбус» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли ЦСКА взять реванш за римское фиаско?
  • ЦСКА — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Поединок за третью позицию
  • «Валенсия» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Шайба Овечкина, 33 сейва Худобина и хет-трик БойлаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 ноября Вчера в 08:480
  • 00:52
    • «Шальке» дома «всухую» переиграл «Галатасарай»
  • 23:53
    • ПСЖ повел в матче с «Наполи»
  • 22:56
    • «Брюгге» на выезде разгромил «Монако»
    Победу «МЮ» принес Маркус Рашфорд Футбол АПЛ. «МанСити» разгромил «Саутгемптон», «МЮ» одолел «Борнмут», «Арсенал» поделил очки с «Ливерпулем»Результаты матчей одиннадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 08:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс для «железнодорожников»
  • 5.92
    •
  • 01:58
    • Эдер: Мне было приятно вернуться в Португалию
  • 00:31
    • Клопп: Чувствуем груз поражения, но уже ничего не исправить
  • 00:21
    • Анри: Как только «Монако» стал проигрывать — перестали играть
    Антуан Гризманн Футбол Примера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» дожал «Вальядолид», «Барселона» обыграла «Райо Вальекано»Подробности матчей 11-го тура испанской Примеры Вчера в 08:100
  • 22:52
    • Дубль Павкова принес «Црвене Звезде» победу над «Ливерпулем»
  • 22:29
    • «Шальке» — «Галатасарай»: объявлены стартовые составы
  • 22:23
    • Лосано в старте ПСВ на матч с «Тоттенхэмом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие