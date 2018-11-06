Семшов ушел из «Химика»

покинул пост главного тренера. Трудовой договор был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что Семшов станет исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» в том случае, если «пушкарей» покинет Олег Кононов.

«Лично для меня приход в Новомосковск был вызовом — я хотел увидеть футбольную структуру с ее основания, доказать самому себе, что смогу сделать первые шаги в роли главного тренера в команде Олимп-ПФЛ.

Здесь я получил огромный опыт, который, надеюсь, позволит мне двигаться дальше. Я благодарю всех болельщиков и любителей спорта Новомосковска за поддержку», — сказал 40-летний специалист в интервью клубной пресс-службе.

«Химик» занимает 6-е место в зоне «Центр» Олимп-ПФЛ, имея в активе 23 очка. 0