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    «Химик» выразил готовность отпустить Семшова в «Арсенал»

    Арсенал Тула Футбол России РПЛ Спартак Календарь РФПЛ
    «Химик» готов отпустить главного тренера команды Игоря Семшова в тульский «Арсенал» в том случае, если «пушкарей» покинет Олег Кононов.

    Игорь Семшов
    Игорь Семшов
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    Об этом заявил спортивный директор «Химика» Игорь Макаров.

    «Если тренера приглашают в Премьер-лигу, то как можно отказать ему в таком варианте? Для любого человека это рост в карьере. Но к нам никто по поводу Семшова из тульского "Арсенала" не обращался, поэтому комментировать нечего», — цитирует Макарова «Р-Спорт».

    Напомним, «Химик» является фарм-клубом «Арсенала».

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