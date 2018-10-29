«Химик» выразил готовность отпустить Семшова в «Арсенал»

готов отпустить главного тренера командыв тульскийв том случае, если «пушкарей» покинет

Об этом заявил спортивный директор «Химика» Игорь Макаров.

«Если тренера приглашают в Премьер-лигу, то как можно отказать ему в таком варианте? Для любого человека это рост в карьере. Но к нам никто по поводу Семшова из тульского "Арсенала" не обращался, поэтому комментировать нечего», — цитирует Макарова «Р-Спорт».

Напомним, «Химик» является фарм-клубом «Арсенала».

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