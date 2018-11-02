Павлюченко: Будь я тренером, тоже вернул бы Глушакова

Экс-нападающийподдержал решениевернутьв состав

«Наверное, этот вопрос обсуждался. Может быть, даже на командном собрании. Но будь я тренером, тоже вернул бы Глушакова. Он определяющее звено в центре поля, делает много отборов и перехватов, очень полезен. Плюс сейчас на этой позиции в "Спартаке" нет игрока, способного заменить Дениса. Возможно, поэтому тренер его вернул.

Если команда хочет добиваться результата, конфликты и обиды надо убирать на второй план и решать задачу. Если обижаться на каждого футболиста, ничего не получится», — цитирует Павлюченко Sportbox.ru.

«Помню, Черчесов убирал Титова, Калиниченко и меня в дубль. Но потом возвращал. Когда это произошло, я начал забивать по два-три мяча за матч, пересмотрел отношение к делу. Может быть, и Денис все пересмотрел…», — добавил нападающий.

Напомним, при Рианчо Глушаков провел один матч в запасе, а в поединке Кубка России против «Анжи» вышел на поле с первых минут. 0