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    Венгер: Нынешний «Арсенал» способен выиграть АПЛ

    Арсенал Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказал мнение о том, что команда может взять титул уже в нынешнем сезоне.

    Арсен Венгер
    Арсен Венгер
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    «Может ли "Арсенал" в своем нынешнем виде завоевать титул Премьер-лиги? Конечно, почему нет? Еще в прошлом сезоне на домашней арене нам удавалось показывать чемпионские результаты, выиграть 15 поединков. На выезде проблем было больше.

    Это команда мастеров, ничего не изменилось. "Арсенал" усилился и теперь имеет все шансы на успех, но и достойных соперников хватает», — цитирует Венгера talkSPORT.

    Венгер в течение 22 лет занимал пост наставника «Арсенала», но после прошлого сезона покинул клуб, а его место занял Унаи Эмери. 0

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