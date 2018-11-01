Венгер: Нынешний «Арсенал» способен выиграть АПЛ

Бывший главный тренервысказал мнение о том, что команда может взять титул уже в нынешнем сезоне.

«Может ли "Арсенал" в своем нынешнем виде завоевать титул Премьер-лиги? Конечно, почему нет? Еще в прошлом сезоне на домашней арене нам удавалось показывать чемпионские результаты, выиграть 15 поединков. На выезде проблем было больше.

Это команда мастеров, ничего не изменилось. "Арсенал" усилился и теперь имеет все шансы на успех, но и достойных соперников хватает», — цитирует Венгера talkSPORT.

Венгер в течение 22 лет занимал пост наставника «Арсенала», но после прошлого сезона покинул клуб, а его место занял Унаи Эмери. 0