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    «Ривер Плейт» — первый финалист Кубка Либертадорес

    Латинская Америка
    «Ривер Плейт» стал первым финалистом Кубка Либертадорес. В ответном полуфинальном матче аргентинский клуб на выезде победил бразильский «Гремио» со счетом 2:1.

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    Хозяева открыли счет на 36-й минуте — отличился Лео Гомес. Минимальный перевес хозяев сохранялся до последней десятиминутки.

    На 82-й минуте Рафаэль Борре сделал счет ничейным, а на 5-й компенсированной минуте точный удар Гонсало Мартинеса с пенальти принес «Риверу» победу и путевку в финал турнира.

    Первая встреча, состоявшаяся неделю назад в Аргентине, завершилась победой бразильцев — 1:0.

    В финале Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» сыграет с победителем пары «Бока Хуниорс» (Аргентина) — «Палмейрас» (Бразилия). Первый матч в Аргентине завершился со счетом 2:0). 0

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