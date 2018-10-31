«Ривер Плейт» — первый финалист Кубка Либертадорес

стал первым финалистом Кубка Либертадорес. В ответном полуфинальном матче аргентинский клуб на выезде победил бразильскийсо счетом 2:1.

Фрагмент матча twitter.com/CARPoficial 1000 Фрибет для всех Забрать!

Хозяева открыли счет на 36-й минуте — отличился Лео Гомес. Минимальный перевес хозяев сохранялся до последней десятиминутки.

На 82-й минуте Рафаэль Борре сделал счет ничейным, а на 5-й компенсированной минуте точный удар Гонсало Мартинеса с пенальти принес «Риверу» победу и путевку в финал турнира.

Первая встреча, состоявшаяся неделю назад в Аргентине, завершилась победой бразильцев — 1:0.

В финале Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» сыграет с победителем пары «Бока Хуниорс» (Аргентина) — «Палмейрас» (Бразилия). Первый матч в Аргентине завершился со счетом 2:0). 0