ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичТрансферный дайджест 23-29 октября
  • 20:28
    • «Динамо» в овертайме дожало «Салават Юлаев»
  • 19:58
    • Паредес принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»
  • 19:48
    • Глушаков и Еременко — в запасе «Спартака» на матч с «Рубином»
  • 18:58
    • AS: Конте не может прийти к согласию с «Реалом»
  • 18:37
    • «Наполи» хочет вернуть Кавани
    Все новости спорта

    Паредес принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

    РПЛ Футбол России Крылья Советов Зенит Календарь РФПЛ
    Самарские «Крылья Советов» потерпели домашнее поражение от питерского «Зенита» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Единственный мяч был забит на 22-й минуте. Питерцы после перехвата убежали в контратаку. Леандро Паредес получил мяч в центре поля, дошёл до штрафной и пробил точно в дальний угол — Рыжиков не дотянулся.

    На 78-й минуте самарцы остались в меньшинстве — уругвайский защитник Агустин Рохель получил вторую желтую карточку.

    «Зенит» возглавляет таблицу с 28 очками, «Крылья Советов» на 13-м месте — 11 очков.

    РПЛ. 12-й тур
    «Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1)
    Гол: Паредес, 22.«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Бурлак, Рохель, Зотов, Канунников (Соболев, 90), Антон, Башкиров, Молло (Яковлев, 70), Ткачук, Корниленко (Самарджич, 81)«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Маммана, Чернов (Анюков, 79), Мак, Маркизио, Паредес, Кузяев (Оздоев, 90), Ерохин (Шатов, 56), ДзюбаПредупреждения: Рохель, 8. Маммана, 51. Корниленко, 59. Нету, 60. Чичерин, 63Удаление: Рохель, 78 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Быки» наказали ЦСКА за трусость
  • Вчера в 23:47
    •
  • Прогноз
  • «Рубин» — «Спартак»
  • 1.70
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Спартак» беспроигрышную серию «Рубина»?
  • «Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Лацио» подвинуть «Интер» из топ-3 Серии А?
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Ждем грамотный анализ от Почеттино
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Илья Ковальчук Хоккей НХЛ. Три очка Ковальчука, победный дубль ТакаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 октября 09:090
  • 15:08
    • Ходдл — в тяжелом состоянии после сердечного приступа
  • 14:55
    • Хачанов с победы стартовал на турнире в Париже
  • 16:33
    • СМИ: Ибрагимович выберет «Милан», а не «Реал»
    ЦСКА — «Краснодар» Футбол «Быки» наказали ЦСКА за трусостьГостевая победа «Краснодара» над армейцами — в нашем обзоре прессы Вчера в 23:470
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сохранит ли «Зенит» прежний отрыв?
  • 3.94
    •
  • 20:23
    • «Зенит» сыграл ниже своих возможностей, заявил Семак
  • 19:12
    • Легков включён в новый пул тестирования РУСАДА
  • 18:20
    • Черышев пропустит матч «Валенсии» в 1/16 финала Кубка Испании
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Кардифф», «Челси» победил «Бернли», «Тоттенхэм» примет «МанСити»Результаты матчей десятого тура чемпионата Англии 02:090
  • 16:13
    • Жардим может возглавить сборную Катара
  • 15:56
    • Полузащитник «Ювентуса» может пропустить один месяц
  • 15:40
    • «Химик» выразил готовность отпустить Семшова в «Арсенал»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие