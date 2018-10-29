Паредес принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

Самарскиепотерпели домашнее поражение от питерского(0:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

Единственный мяч был забит на 22-й минуте. Питерцы после перехвата убежали в контратаку. Леандро Паредес получил мяч в центре поля, дошёл до штрафной и пробил точно в дальний угол — Рыжиков не дотянулся.

На 78-й минуте самарцы остались в меньшинстве — уругвайский защитник Агустин Рохель получил вторую желтую карточку.

«Зенит» возглавляет таблицу с 28 очками, «Крылья Советов» на 13-м месте — 11 очков.