Паредес принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

Фрагмент матча
«Крылья Советов»
Единственный мяч был забит на 22-й минуте. Питерцы после перехвата убежали в контратаку. Леандро Паредес получил мяч в центре поля, дошёл до штрафной и пробил точно в дальний угол — Рыжиков не дотянулся.
На 78-й минуте самарцы остались в меньшинстве — уругвайский защитник Агустин Рохель получил вторую желтую карточку.
«Зенит» возглавляет таблицу с 28 очками, «Крылья Советов» на 13-м месте — 11 очков.
РПЛ. 12-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1)
Гол: Паредес, 22.«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Бурлак, Рохель, Зотов, Канунников (Соболев, 90), Антон, Башкиров, Молло (Яковлев, 70), Ткачук, Корниленко (Самарджич, 81)«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Маммана, Чернов (Анюков, 79), Мак, Маркизио, Паредес, Кузяев (Оздоев, 90), Ерохин (Шатов, 56), ДзюбаПредупреждения: Рохель, 8. Маммана, 51. Корниленко, 59. Нету, 60. Чичерин, 63Удаление: Рохель, 78 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.)