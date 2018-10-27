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    «Зенит» в рейтинге УЕФА поднялся на 16 место

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    «Зенит» благодаря победе в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы над «Бордо» (2:1) поднялся по итогам еврокубковой недели на 16-е место в рейтинге коэффициентов клубов УЕФА, опередив «Манчестер Юнайтед».

    «Зенит» в рейтинге УЕФА поднялся на 16 место
    «Зенит» в рейтинге УЕФА поднялся на 16 место
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    Российская команда набрала 67 баллов, британская — 66. Рейтинг коэффициентов клубов УЕФА рассчитывается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов.

    Другие российские команды расположились в рейтинге заметно ниже. ЦСКА занимает 30-е место, «Краснодар» — 47-е, «Локомотив» — 50-е, «Динамо» — 79-е, «Спартак» — 85-е, «Ростов» — 96-е, «Рубин» — 119-е, «Уфа» — 120-е.

    Лидером рейтинга коэффициентов клубов УЕФА остается испанский «Реал». Второе место занимает испанская «Барселона», третье — немецкая «Бавария». 0

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