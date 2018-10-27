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    «Урал» в меньшинстве удержал ничью против «Уфы»

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    «Урал» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уфой» — 1:1.

    Эрик Бикфалви
    Эрик Бикфалви
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    На гол защитника гостей Павла Аликина (44-я минута) хозяева ответили точным ударом полузащитника Эрика Бикфалви после перерыва.

    На 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник екатеринбургской команды Артем Фидлер.

    «Урал» с 13 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 11 баллами располагается на 14-й строчке.

    РПЛ. 12-й тур
    «Урал» — «Уфа» — 1:1 (0:1)
    Голы: Аликин, 44 (0:1). Бикфалви, 61 (1:1)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Димитров, Фидлер, Егорычев (Ильин, 82), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Бавин, 90+1)«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе (Живоглядов, 53), Карп (Кротов, 78), Салатич, Тилль, Игбун, Сысуев (Пауревич, 59)Предупреждения: Салатич, 31. Ароян, 37. Тилль, 68. Фидлер, 77. Балажиц, 89Удаление: Фидлер, 86
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