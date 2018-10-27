«Урал» в меньшинстве удержал ничью против «Уфы»

в домашнем матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с— 1:1.

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На гол защитника гостей Павла Аликина (44-я минута) хозяева ответили точным ударом полузащитника Эрика Бикфалви после перерыва.

На 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник екатеринбургской команды Артем Фидлер.

«Урал» с 13 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 11 баллами располагается на 14-й строчке.