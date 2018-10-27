«Урал» в меньшинстве удержал ничью против «Уфы»

Эрик Бикфалви
ФК «Урал»
На гол защитника гостей Павла Аликина (44-я минута) хозяева ответили точным ударом полузащитника Эрика Бикфалви после перерыва.
На 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник екатеринбургской команды Артем Фидлер.
«Урал» с 13 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 11 баллами располагается на 14-й строчке.
РПЛ. 12-й тур
«Урал» — «Уфа» — 1:1 (0:1)
Голы: Аликин, 44 (0:1). Бикфалви, 61 (1:1)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Димитров, Фидлер, Егорычев (Ильин, 82), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Бавин, 90+1)«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе (Живоглядов, 53), Карп (Кротов, 78), Салатич, Тилль, Игбун, Сысуев (Пауревич, 59)Предупреждения: Салатич, 31. Ароян, 37. Тилль, 68. Фидлер, 77. Балажиц, 89Удаление: Фидлер, 86