12 игроков не помогут «Монако» в матче с «Дижоном»

Сразу 12 игроков из-за травм и дисквалификаций не помогутв домашней игре 11-го тура чемпионата Франции против

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«Монако» на официальном сайте объявил, что в матче с «Дижоном» не досчитается травмированных Диего Бенальо, Даниэля Субашича, Радамеля Фалькао, Виллема Жеббеля, Стевана Йоветича, Рони Лопеша, Пьетро Пеллегри, Кевина Н`Дорама, Джибриля Сидибе и Альмами Туре, а также дисквалифицированных Самюэля Грансира и Андреа Раджи.

Напомним, матч станет дебютным для Анри на домашнем стадионе монегасков «Луи-II». Свои первых два матча под его руководством «Монако» провел на выезде, уступив «Страсбургу» (1:2) и сыграв вничью с «Брюгге» (1:1).

Встреча «Монако» — «Дижон» состоится 27 октября, начало — в 21:00 мск. После 10 туров монегаски имеют в активе шесть очков и занимают предпоследнее место. 0