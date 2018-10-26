«Бешикташ» уступил «Генку», «Мальме» поделил очки с «Сарпсборгом»

Турецкийпотерпел домашнее поражение от бельгийского(2:4) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

В составе бельгийского клуба голами отличились Диумерси Ндонгала (81), Якуб Петровский (83) и Мбвана Самата, оформивший дубль в этой встрече на 23-й и 69-й минутах.

У турецкого клуба дублем отличился на 74-й и 86-й минутах Вагнер Лав.

В другом матче группы I норвежский «Сарпсборг» на своем поле сыграл вничью с шведским «Мальме» — 1:1.

Счет на 79-й минуте открыл норвежский защитник гостей Андреас Виндхейм. Но на 87-й минуте полузащитник Оле Хальворсен сравнял счет.

Группа I: 1. «Генк» — 6 очков, 2. «Мальме» (4), 3. «Сарпсборг» (4), 4. «Бешикташ» (3). 0