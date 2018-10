Хавбек «Челси» признан игроком недели в Лиге Европы

Полузащитникбыл признан лучшим футболистом по итогам третьего тура Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Накануне «синие» дома обыграли БАТЭ со счетом 3:1, в этой игре хавбек лондонского клуба отличился хет-триком.

В голосовании англичанин обошел нападающего клуба «РБ Зальцбург» Мунаса Даббура, полузащитника «Бетиса» Джовани Ло Чельсо и форварда «Фенербахче» Михаэля Фрая.

Hat-trick hero! ⚽️⚽️⚽️

Congratulations to @ChelseaFC midfielder Ruben Loftus-Cheek, #UEL Player of the Week! 👏👏👏#UEL #POTW @hankookreifen pic.twitter.com/f0uXGwSVvJ