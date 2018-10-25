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    Сборная России поднялась на пять строчек в рейтинге ФИФА

    ФИФА Сборная России Футбол России
    Сборная России поднялась с 46 на 41 место в рейтинге ФИФА, сообщает сайт организации.

    Сборная России поднялась на пять строчек в рейтинге ФИФА
    Сборная России поднялась на пять строчек в рейтинге ФИФА
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    Возглавляет рейтинг сборная Бельгии, на второй строчке расположилась команда Франции. Замыкает тройку Бразилия, далее — Англия и Хорватия.

    Рейтинг ФИФА по состоянию на 25 октября 2018 года:

    1 (2). Бельгия — 1733 очка
    2 (1). Франция– 1732
    3 (3). Бразилия — 1669
    4 (5). Англия — 1634
    5 (4). Хорватия — 1635
    6 (6). Англия — 1617
    7 (7). Португалия — 1616
    8 (8). Швейцария — 1598
    9 (9). Испания — 1594
    10 (10). Дания — 1584

    41 (46). Россия — 1433. 0

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