Сборная России поднялась на пять строчек в рейтинге ФИФА
fifa.com
Возглавляет рейтинг сборная Бельгии, на второй строчке расположилась команда Франции. Замыкает тройку Бразилия, далее — Англия и Хорватия.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 25 октября 2018 года:
1 (2). Бельгия — 1733 очка
2 (1). Франция– 1732
3 (3). Бразилия — 1669
4 (5). Англия — 1634
5 (4). Хорватия — 1635
6 (6). Англия — 1617
7 (7). Португалия — 1616
8 (8). Швейцария — 1598
9 (9). Испания — 1594
10 (10). Дания — 1584
…
41 (46). Россия — 1433. 0