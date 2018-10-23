Силкин возглавил клуб из третьего дивизиона

Экс-тренер московскоговозглавил клуб третьего российского дивизиона

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Под руководством Силкина «Росич» будет готовиться к финальному этапу чемпионата России среди команд третьего дивизиона, который пройдет в Сочи в ноябре.

«Уровень третьего дивизиона меня не удивил. Я приехал и увидел играющую и хорошо обученную команду. Ребята играют и в касание, и на третьего. В "Росиче" собрались игроки, которые именно играют в футбол: создают много моментов, действуют в атакующем стиле, и на них приятно смотреть.

Меня пригласили в команду воспитанники московского "Динамо" и попросили помочь. Моя задача — помочь команде успешно выступить на Финальном этапе первенства России среди команд третьего дивизиона. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы помочь команде выступить успешно», — сказал Силкин.

Отметим, что «Росич» является чемпионом третьего дивизиона в зоне «Москва».

Напомним, 57-летний Силкин возглавлял «Динамо» в период с 2011 по 2012 годы. Под его руководством москвичи стали четвертыми в чемпионате России и дошли до финала Кубка России. 0