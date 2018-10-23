Семин: Подходим к матчу с «Порту» с положительными эмоциями

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящей встречи св Лиге чемпионов.

«Мы подходим к матчу с положительными эмоциями. Игра становится более цельной. Травмированные все еще есть. Мы будем отткалкиваться от себя. Понимаем, что победа дает шанс на дальнейший положительный результат. Будем настраивать игроков, усиливать атакующие действия», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

«Мне очень нравится "Порту". Хоть команда и проиграла матч с "Бенфикой", но у нее много сильных сторон. Это молодая и агрессивная команда. В нашей группе это самый сильный клуб. Соперник всегда играет с огромной мотивацией. В команде собраны агрессивные молодые игроки. А еще "Порту" любит действовать на флангах», — также сказал главный тренер «Локо».

Напомним, матч «Локомотив» — «Порту» состоится 24 октября.

После двух туров у «Локомотива» — 0 очков, у «Порту» — 4 очка. 0