Еременко — в основе «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Роман Еременко
«Спартак»
«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Ташаев, Ерёменко, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш, Андриано.
Запасные: Ребров, Джикия, Мамин, Рассказов, Самедов, Ананидзе, Тимофеев, Мельгарехо, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Прошляков.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Джорджевич, Ожегович.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Горбатенко, Ткачёв, Ивакин, Хлусевич, Аджоев, Кангва.
Начало матча — в 16:30 мск. Главный арбитр — Михаил Вилков.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0