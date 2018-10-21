«Спартак» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 октября 2018 года

В воскресенье, 21 октября, «Спартак» на своем поле примет «Арсенал» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Арсенал».

«Спартак»

Московский «Спартак» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 18 очков.

От лидирующего «Зенита» подопечные Массимо Карреры отстают на семь баллов, а вот идущему вторым «Краснодару» они уступают всего один балл.

В предыдущем туре «красно-белые» прервали свою серию без побед, переиграв в гостях «Енисей» (3:2).

В двух матчах группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал одно очко благодаря домашней ничьей с «Вильярреалом» (3:3).

Среди травмированных у москвичей значатся Самюэль Жиго, Илья Кутепов, Александр Селихов и Марко Петкович.

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» расположился на 12-й позиции в турнирной таблице набрав в десяти матчах десять очков.

«Оружейники» имеют равное количество баллов сразу с тремя командами, с которыми, вероятно, продолжат борьбу за выживание.

Примечательно, что «Арсенал» значительно лучше играет дома, чем в гостях. Вдали от родной арены туляки в этом сезоне смогли набрать всего один балл, сыграв вничью с «Енисеем» (0:0).

Календарь и таблица РПЛ

Серьезных кадровых проблем у «Арсенала» на данный момент нет.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака» — 1.60, победа «Арсенала» — 6.30, ничья — 3.70.

Все прогнозы на РПЛ

В сентябре у команды Массимо Карреры наметился явный спад, однако ничья с «Вильярреалом» и трудовая победа над «Енисеем» все же вселяют некий оптимизм.

Нам кажется, что «красно-белые» способны обыграть «оружейников», тем более что у них слишком слабые выездные результаты. Наш прогноз — «победа "Спартака" с форой -1» за 2.00.

В двух предыдущих встречах «красно-белые» сыграли результативно, забив сразу по три мяча. Именно поэтому ставка «индивидуальный тотал хозяев больше 1,5» за 1.77 тоже имеет смысл. 0