«Спартак» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 октября 2018 года

«Спартак»
Московский «Спартак» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 18 очков.
От лидирующего «Зенита» подопечные Массимо Карреры отстают на семь баллов, а вот идущему вторым «Краснодару» они уступают всего один балл.
В предыдущем туре «красно-белые» прервали свою серию без побед, переиграв в гостях «Енисей» (3:2).
В двух матчах группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал одно очко благодаря домашней ничьей с «Вильярреалом» (3:3).
Среди травмированных у москвичей значатся Самюэль Жиго, Илья Кутепов, Александр Селихов и Марко Петкович.
«Арсенал»
Тульский «Арсенал» расположился на 12-й позиции в турнирной таблице набрав в десяти матчах десять очков.
«Оружейники» имеют равное количество баллов сразу с тремя командами, с которыми, вероятно, продолжат борьбу за выживание.
Примечательно, что «Арсенал» значительно лучше играет дома, чем в гостях. Вдали от родной арены туляки в этом сезоне смогли набрать всего один балл, сыграв вничью с «Енисеем» (0:0).
Серьезных кадровых проблем у «Арсенала» на данный момент нет.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака» — 1.60, победа «Арсенала» — 6.30, ничья — 3.70.
В сентябре у команды Массимо Карреры наметился явный спад, однако ничья с «Вильярреалом» и трудовая победа над «Енисеем» все же вселяют некий оптимизм.
Нам кажется, что «красно-белые» способны обыграть «оружейников», тем более что у них слишком слабые выездные результаты. Наш прогноз — «победа "Спартака" с форой -1» за 2.00.
В двух предыдущих встречах «красно-белые» сыграли результативно, забив сразу по три мяча. Именно поэтому ставка «индивидуальный тотал хозяев больше 1,5» за 1.77 тоже имеет смысл. 0