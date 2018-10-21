ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон» — «Флорида»НХЛ. Два очка Дадонова и Кузнецова, Овечкин не реализовал буллит Алексис СанчесЧто случилось с Алексисом Санчесом? За «МЮ» выступает его тень Златан ИбрагимовичЗлатан и «Милан». Воссоединение имеет смысл для всех
  • 08:53
    • 38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Юту»
  • 08:03
    • Бой Минеева и Исмаилова завершился вничью
  • 00:11
    • «Алавес» оказался сильнее «Сельты»
  • 23:32
    • «Айнтрахт» забил «Фортуне» семь голов
  • 23:04
    • ЦСКА по буллитам обыграл «Сочи»
  • 22:54
    • «Химки» уступили «Эфесу» в матче Евролиги
  • 22:47
    • Хачанов стал соперником Медведева в полуфинале Кубка Кремля
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Спартак» у «Арсенала»?

    «Спартак» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 октября 2018 года

    РПЛ Футбол России Спартак Арсенал Тула
    Прогноз на «Спартак» — «Арсенал»
    Софьян Ханни
    В воскресенье, 21 октября, «Спартак» на своем поле примет «Арсенал» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Арсенал».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Спартак»

    Московский «Спартак» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 18 очков.

    От лидирующего «Зенита» подопечные Массимо Карреры отстают на семь баллов, а вот идущему вторым «Краснодару» они уступают всего один балл.

    В предыдущем туре «красно-белые» прервали свою серию без побед, переиграв в гостях «Енисей» (3:2).

    В двух матчах группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал одно очко благодаря домашней ничьей с «Вильярреалом» (3:3).

  • Не все потеряно. «Спартак» подал признаки жизни в Лиге Европы
  • Домашняя ничья московского «Спартака» в поединке Лиги Европы с «Вильярреалом» (3:3) — в нашем обзоре прессы
  • 05/10/2018

    • Среди травмированных у москвичей значатся Самюэль Жиго, Илья Кутепов, Александр Селихов и Марко Петкович.

    «Арсенал»

    Тульский «Арсенал» расположился на 12-й позиции в турнирной таблице набрав в десяти матчах десять очков.

    «Оружейники» имеют равное количество баллов сразу с тремя командами, с которыми, вероятно, продолжат борьбу за выживание.

  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Примечательно, что «Арсенал» значительно лучше играет дома, чем в гостях. Вдали от родной арены туляки в этом сезоне смогли набрать всего один балл, сыграв вничью с «Енисеем» (0:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Серьезных кадровых проблем у «Арсенала» на данный момент нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака» — 1.60, победа «Арсенала» — 6.30, ничья — 3.70.

    Все прогнозы на РПЛ

    В сентябре у команды Массимо Карреры наметился явный спад, однако ничья с «Вильярреалом» и трудовая победа над «Енисеем» все же вселяют некий оптимизм.

    Нам кажется, что «красно-белые» способны обыграть «оружейников», тем более что у них слишком слабые выездные результаты. Наш прогноз — «победа "Спартака" с форой -1» за 2.00.

    В двух предыдущих встречах «красно-белые» сыграли результативно, забив сразу по три мяча. Именно поэтому ставка «индивидуальный тотал хозяев больше 1,5» за 1.77 тоже имеет смысл. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Енисей
  • Сегодня в 11:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Реал — Леванте
  • Сегодня в 14:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард Курск — Томь
  • Сегодня в 16:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Сегодня в 16:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Дортмунд
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Сегодня в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Тьерри Анри
  • Тьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблем
    • 17:18 14/10/2018     Англия блестяще разобралась с Испанией
  • Англия победила свой комплекс и вернула Испанию к реальности
    • 04:02 17/10/2018     Франция справилась с обновленной Германией
  • Новой Германии все еще не по зубам новая Франция
    • 21:32 17/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Спартак» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. В воскресенье, 21 октября, «Спартак» на своем поле примет «Арсенал» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 16:30 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Торонто» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Три очка Малкина, две передачи Панарина и МакдэвидаПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 октября Вчера в 09:240
  • 09:05
    • Овечкина могут дисквалифицировать
  • 22:30
    • Кверквелия принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»
  • 10:13
    • Сборная России по керлингу вышла в полуфинал ЧМ
    Арсен Венгер Футбол Куда податься Арсену Венгеру: «Реал», «Бавария» или «МЮ»?Изучаем варианты продолжения карьеры легендарного французского тренера Вчера в 00:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Бавария» и «Реал» прервут серии без побед
  • 2.93
    •
  • 00:03
    • «Лион» уверенно справился с «Нимом»
  • 23:09
    • Семин: Победа над «Ростовом» закономерна
  • 21:35
    • «Автомобилист» в гостях одолел «Северсталь»
    Хоккеисты СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» победил «Салават Юлаев», СКА справился с московским «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 октября 18/10/2018 в 22:330
  • 20:45
    • Медведев вышел в полуфинал Кубка Кремля
  • 20:11
    • Гризманн может заменить Неймара в ПСЖ
  • 19:57
    • ЦСКА на выезде обыграл «Анжи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие