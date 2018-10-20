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    «Урал» и «Крылья Советов» обменялись голами

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    «Урал» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с «Крыльями Советов» — 1:1.

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    Счет на 29-й минуте открыли гости. Эрик Бикфалви из глубины сделал заброс в штрафную, Николай Димитров скинул мяч Андрею Панюкову, который с семи метров вколотил его в угол.

    Гости отыгрались на 51-й минуте. Йоан Молло ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол, Ярослав Годзюр в падении дотянулся до мяча, но Максим Канунников успел первым на добивание.

    Еще спустя четыре минуты «Крылья» осталась в меньшинстве. Виталий Денисов подвел свою команду, получив вторую желтую карточку за срыв атаки.

    За две минуты до конца основного времени составы команд уровнялись. Алексей Ивсеев заработал два «горчичника».

    РПЛ. 11-й тур
    «Урал» — «Крылья Советов» — 1:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — 29 Панюков, 1:1 — 51 Канунников«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Емельянов (Фидлер, 81), Егорычев (Евсеев, 70), Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 77)«Крылья Советов»: Рыжиков, Надсон (Полуяхтов, 58), Рохель, Денисов, Бурлак, Канунников, Ланин (Башкиров, 46), Молло, Антон, Зотов (Чичерин, 87), КорниленкоПредупреждения: Денисов (34), Зотов (37), Егорычев (42), Рыжиков (59), Евсеев (77), Ильин (83)Удаления: Денисов (55), Евсеев (88), Полуяхтов (90+4)

    В турнирной таблице «Урал» занимает девятое место (12 очков), а «Крылья Советов» — 11-е (11 очков). 0

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