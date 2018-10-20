Источник: Месси повредил связки руки

Лионель Месси
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31-летний аргентинец неудачно приземлился на газон после столкновения с хавбеком гостей Франко Васкесом.
«Каталонское радио говорит, что Месси травмировал связки руки, что усложнит процесс выздоровления», — написал известный журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере.
Напомним, 28 октября «Барселона» встретится с «Реалом» в матче 10-го тура чемпионата Испании.
@ProFootballDoc Messi just got injured, what do you think?? pic.twitter.com/TCIFc7eMOH— Diego Morodo (@dmorodod) 20 октября 2018 г.