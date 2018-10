Источник: Месси повредил связки руки

Нападающий «Барселоны»получил травму правой руки в матче 9-го тура чемпионата Испании против

31-летний аргентинец неудачно приземлился на газон после столкновения с хавбеком гостей Франко Васкесом.

«Каталонское радио говорит, что Месси травмировал связки руки, что усложнит процесс выздоровления», — написал известный журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере.

Напомним, 28 октября «Барселона» встретится с «Реалом» в матче 10-го тура чемпионата Испании.

@ProFootballDoc Messi just got injured, what do you think?? pic.twitter.com/TCIFc7eMOH