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    Источник: Месси повредил связки руки

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму правой руки в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    31-летний аргентинец неудачно приземлился на газон после столкновения с хавбеком гостей Франко Васкесом.

  • Месси получил серьезную травму в матче с «Севильей»
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    • «Каталонское радио говорит, что Месси травмировал связки руки, что усложнит процесс выздоровления», — написал известный журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере.

    Напомним, 28 октября «Барселона» встретится с «Реалом» в матче 10-го тура чемпионата Испании.

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