Месси получил серьезную травму в матче с «Севильей»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму правой руки в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

31-летний аргентинец неудачно упал на газон после столкновения с хавбеком Франко Васкесом и повредил правую руку.

Врачи оказали Месси помощь, перебинтовав поврежденную руку, но он не смог продолжить игру и был заменен на нападающего Усмана Дембеле.

Отметим, что Месси успел забить гол в этом матче, отличившись на 12-й минуте после передачи форварда Луиса Суареса.

Напомним, 28 октября «Барселона» встретится с «Реалом» в матче 10-го тура чемпионата Испании.

@ProFootballDoc Messi just got injured, what do you think?? pic.twitter.com/TCIFc7eMOH