«Манчестер Сити» отгрузил пять мячей «Бернли»

В матче 9-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 5:0.

Счет на 17-й минуте открыл аргентинский нападающий Серхио Агуэро. На 54-й минуте полузащитник Бернарду Силва удвоил преимущество «горожан».

Спустя две минуты Фернандиньо сделал счет крупным. Рияд Марез на 83-й минуте забил четвертый мяч, а на 90-й минуте Лерой Зане поставил победную точку.

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 23 очка и вышел на первое место в турнирной таблицы АПЛ. «Бернли», имея в активе восемь баллов, располагается на 13-м месте.

В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Тоттенхэмом», а «Бернли» на своем поле сыграет против «Челси». 0