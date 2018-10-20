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    «Манчестер Сити» отгрузил пять мячей «Бернли»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Бернли Календарь АПЛ
    В матче 9-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Бернли» со счетом 5:0.

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    Счет на 17-й минуте открыл аргентинский нападающий Серхио Агуэро. На 54-й минуте полузащитник Бернарду Силва удвоил преимущество «горожан».

    Спустя две минуты Фернандиньо сделал счет крупным. Рияд Марез на 83-й минуте забил четвертый мяч, а на 90-й минуте Лерой Зане поставил победную точку.

    После этой победы «Манчестер Сити» набрал 23 очка и вышел на первое место в турнирной таблицы АПЛ. «Бернли», имея в активе восемь баллов, располагается на 13-м месте.

    В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Тоттенхэмом», а «Бернли» на своем поле сыграет против «Челси». 0

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