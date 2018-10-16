Болт может продолжить футбольную карьеру на Мальте

Восьмикратный чемпион мира по легкой атлетикеможет продолжить свою футбольную карьеру на Мальте.

Видеть ямайского спортсмена в своих рядах хочет «Валетта», которая поставила своей целью выход в Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет. В клубе рассчитывают заполучить Болта до матча за Суперкубок Мальты, который состоится 13 декабря.

«Мы всегда рады видеть у себя настоящего чемпиона, и все в "Валетте" верят, что нет ничего невозможного», — цитирует генерального директора мальтийского клуба Гасстона Слимена ESPN.

Напомним, Болт подписал контракт с австралийским «Сентрал Кост Маринерс» в начале августа. Соглашение является бессрочным и не гарантирует ямайцу заключения впоследствии профессионального контракта. Недавно он забил два гола в товарищеском матче за «Централ Коаст Маринерс». 0