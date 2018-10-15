Жена Кокорина хотела бы видеть мужа на свободе

Гражданская жена нападающего «Зенита»заявила, что не обижается на мужа из-за скандала с избиениями людей в центре Москвы.

«Я не могу сейчас ни на что обижаться. Я просто хочу, чтобы он был со мной рядом и вышел на свободу, чтобы был рядом с нашим ребенком. Ему сейчас год и четыре месяца.

Для него этот ребенок — вся жизнь. Я знаю, что сейчас его главная мысль заключается в том, что эта глупость может многого лишить нашего ребенка.

Саша мухи не обидит. Что-то у него накопилось... Ему было психологически тяжело из-за того, что домашний чемпионат мира прошел мимо. Но это, конечно, его не оправдывает», — сказала Валитова в эфире Первого канала.

Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Суд арестовал их до 8 декабря. 0