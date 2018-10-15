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    Жена Кокорина хотела бы видеть мужа на свободе

    Между тем Происшествия Светская жизнь Скандалы Зенит Футбол России
    Гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что не обижается на мужа из-за скандала с избиениями людей в центре Москвы.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин
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    «Я не могу сейчас ни на что обижаться. Я просто хочу, чтобы он был со мной рядом и вышел на свободу, чтобы был рядом с нашим ребенком. Ему сейчас год и четыре месяца.

    Для него этот ребенок — вся жизнь. Я знаю, что сейчас его главная мысль заключается в том, что эта глупость может многого лишить нашего ребенка.

    Саша мухи не обидит. Что-то у него накопилось... Ему было психологически тяжело из-за того, что домашний чемпионат мира прошел мимо. Но это, конечно, его не оправдывает», — сказала Валитова в эфире Первого канала.

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