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    «Испания» — «Англия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Испания — Англия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.10.2018)

    Лига наций Сборная Испании Сборная Англии
    В 21:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Испания» — «Англия».

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    Составы команд:

    «Испания»: Давид де Хеа, Jonny, Хосе Игнасио Начо, Микел Алонсо, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Сауль Ньигес, Тьяго Алькантара, Яго Аспас, Родриго Мачадо, Марко Асенсио.

    «Англия»: Jordan Pickford, Киран Триппьер, Бен Чилвелл, Джозеф Гомес, Гарри Магир, Эрик Дайер, Росс Баркли, Harry Winks, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд.

    Предыдущий матч соперников: «Англия» — «Испания» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Испания» со счетом 1:0. 0

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