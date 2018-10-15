Испания — Англия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.10.2018)

Составы команд:
«Испания»: Давид де Хеа, Jonny, Хосе Игнасио Начо, Микел Алонсо, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Сауль Ньигес, Тьяго Алькантара, Яго Аспас, Родриго Мачадо, Марко Асенсио.
«Англия»: Jordan Pickford, Киран Триппьер, Бен Чилвелл, Джозеф Гомес, Гарри Магир, Эрик Дайер, Росс Баркли, Harry Winks, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд.
Предыдущий матч соперников: «Англия» — «Испания» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Испания» со счетом 1:0. 0