Экс-форвард «МанСити» и сборной Греции завершил карьеру

Бывший нападающий шотландского «Селтика», английского «Манчестер Сити» и сборной Грецииобъявил о завершении карьеры, сообщает официальный Twitter клуба из Глазго.

Последним клубом 33-летнего футболиста стал турецкий «Самсунспор», за который в прошлом сезоне он провел 26 матчей.

Греческий форвард защищал цвета «Селтика» в 2008-2014 годах, стал четырехкратным чемпионом Шотландии, двукратным обладателем кубка страны, забил за клуб более 70 голов.

Также он ранее выступал за голландский «Херенвен», английские «Манчестер Сити» и «Вест Бромвич», «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда, испанскую «Сарагосу». За сборную Греции он забил девять голов в 81 матче. 0