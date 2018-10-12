ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовРоссия — Швеция. Оценки LiveSport.Ru
  • 09:58
    • Нурмагомедов и Макгрегор будут временно дисквалифицированы
  • 00:42
    • Сборная России сыграла вничью со шведами в Лиге наций
  • 22:12
    • Кокорин и Мамаев арестованы на 2 месяца
  • 01:09
    • Гильерме: Главное, что не проиграли
  • 00:10
    • Лига наций: Португалия обыграла Польшу и другие результаты
    Все новости спорта

    Гранквист: Швеция заслужила победу

    Лига наций Сборная России Футбол России Сборная Швеции
    Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист подвел итоги матча третьего тура Лиги наций с командой России (0:0).

    Андреас Гранквист
    Андреас Гранквист
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Мы играли на выезде против сборной России. Она была очень сильна на чемпионате мира, хорошо сыграла против Турции в гостях. Это был тяжёлый матч. Рад вернуться в Россию после пяти лет игры за "Краснодар", вспомнить битвы с Дзюбой. Это была хорошая битва. Думаю, мы заслужили победу. У нас были лучше моменты.

    У вас очень сильная команда. Мой друг Юра Газинский отлично играет в центре поля. Тот же Головин. В чём был наш план? Играть, как на чемпионате мира, играть контактно. Мы продолжаем работать. Надеюсь, в следующей игре победим. У нас был не только момент Форсберга», — цитирует Гранквиста «Чемпионат».

    Сборная Россия лидирует в турнирной таблице группы 2 лиги B, имея в своем активе четыре очка, Швеция (1) занимает последнее место.

    В следующем матче российская команда 14 октября встретится с Турцией. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Россия — Швеция. Оценки LiveSport.Ru
  • 06:51
    •
  • Прогноз
  • Австрия — Северная Ирландия
  • 2.62
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Южная Корея не остановит Уругвай
  • Южная Корея — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • Эквадор добудет победу на Ближнем Востоке
  • Катар — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Динамо Минск» постарается взять очки в игре с «Локомотивом»
  • «Динамо Минск» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Ак Барса» Хоккей КХЛ. «Салават» и «Ак Барс» одержали победы, «Авангард» проиграл в третий раз подрядОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 12 октября Вчера в 22:400
  • 09:46
    • Газинский: У сборной России было больше голевых моментов
  • 09:27
    • Гранквист: Швеция заслужила победу
  • 07:44
    • Колумбия обыграла США в товарищеском матче
    Ромелу Лукаку Футбол Страдания Лукаку. Стоит ли «МЮ» усадить его в запас?Бельгиец переживает тяжелый период в карьере Вчера в 13:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Испания испортит праздник валлийским болельщикам
  • 4.69
    •
  • 00:24
    • Чемпионы мира ушли от поражения в контрольном матче с Исландией
  • 23:55
    • Дубль Алькасера помог Испании крупно обыграть Уэльс
  • 23:43
    • Аргентина без Месси разгромила Ирак
    Евгений Кузнецов Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, четыре очка Кузнецова, результативность ВорачекаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 октября Вчера в 08:520
  • 23:14
    • Сборная Турции перед матчем с Россией сыграла вничью в товарищеской встрече
  • 21:52
    • Гильерме — в основе сборной России на матч со Швецией
  • 19:42
    • Гаспарян прошла Бертенс на турнире в Линце
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие