Гранквист: Швеция заслужила победу

Защитник сборной Швецииподвел итоги матча третьего тура Лиги наций с командой России (0:0).

«Мы играли на выезде против сборной России. Она была очень сильна на чемпионате мира, хорошо сыграла против Турции в гостях. Это был тяжёлый матч. Рад вернуться в Россию после пяти лет игры за "Краснодар", вспомнить битвы с Дзюбой. Это была хорошая битва. Думаю, мы заслужили победу. У нас были лучше моменты.

У вас очень сильная команда. Мой друг Юра Газинский отлично играет в центре поля. Тот же Головин. В чём был наш план? Играть, как на чемпионате мира, играть контактно. Мы продолжаем работать. Надеюсь, в следующей игре победим. У нас был не только момент Форсберга», — цитирует Гранквиста «Чемпионат».

Сборная Россия лидирует в турнирной таблице группы 2 лиги B, имея в своем активе четыре очка, Швеция (1) занимает последнее место.

В следующем матче российская команда 14 октября встретится с Турцией. 0