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    Гончаренко: ЦСКА пропустил гол из-за нарушения дисциплины

    Кубок России Футбол России ЦСКА Тюмень
    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Тюмени» (1:1, 0:3 по пенальти) в 1/16 финала Кубка России.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
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    «Мы хотели пройти дальше. Хотели ради тех же молодых ребят, чтобы они и дальше получали игровую практику. Они очень старались. Наверное, растерялись, когда не удалось реализовать первый пенальти. Серию невозможно выиграть, не забив ни одного одиннадцатиметрового. По игре мы были ближе к победе. Но кубковые матчи тем и славятся, что даже если ты лучше, не факт, что победишь.

    Пропустили гол из-за нарушения дисциплины. Мы часто говорим о том, как надо действовать в таких ситуациях, куда пускать соперника, а куда не пускать. К сожалению, мы совершили две роковые ошибки и пропустили. Кто совершил? Не скажу. Мы обсудим это внутри команды.

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    • По сегодняшней игре можно было и 11 привезти. Нет смысла выпускать игроков просто ради того, чтобы выпустить. Плюс с учётом травмированных и сборников у нас не было большей обоймы», — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. 0

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