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    «Зенит» прокомментировал инцидент с участием Кокорина

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    «Зенит» подтвердил участие нападающего Александра Кокорина в драке в московском кафе, руководство санкт-петербургского футбольного клуба осудило поведение игрока и выразило надежду, что правоохранительные органы разберутся в произошедшем.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин
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    «Руководство клуба осуждает участие игрока Александра Кокорина в сегодняшнем инциденте. Мы рассчитываем, что правоохранительные органы проведут расследование и вынесут соответствующее решение», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».

  • МВД возбудило уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева
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    • Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Дениса Пака в московском ресторане. Сегодня утром футболисты пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы. Их компания «кричала, шумела, отвратительно себя вела и нарывалась на замечания».

    Футболистам сделал замечание один из постоянных клиентов, завтракавший в этом же зале. В итоге Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в здании, в том числе бросая в него стулья. Пака также назвали «каким-то китайцем», попросили вернуться на родину и следить за порядком там. 0

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