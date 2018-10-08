«Зенит» прокомментировал инцидент с участием Кокорина

подтвердил участие нападающегов драке в московском кафе, руководство санкт-петербургского футбольного клуба осудило поведение игрока и выразило надежду, что правоохранительные органы разберутся в произошедшем.

«Руководство клуба осуждает участие игрока Александра Кокорина в сегодняшнем инциденте. Мы рассчитываем, что правоохранительные органы проведут расследование и вынесут соответствующее решение», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Дениса Пака в московском ресторане. Сегодня утром футболисты пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы. Их компания «кричала, шумела, отвратительно себя вела и нарывалась на замечания».

Футболистам сделал замечание один из постоянных клиентов, завтракавший в этом же зале. В итоге Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в здании, в том числе бросая в него стулья. Пака также назвали «каким-то китайцем», попросили вернуться на родину и следить за порядком там. 0