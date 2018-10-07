ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хабиб не оставил сопернику шансовХабиб придушил Конора и оставил горькое послевкусие
  • 13:41
    • «Спартак» в добавленное время вырвал победу над «Енисеем»
  • 13:03
    • «Ахмат» — «Анжи»: известны стартовые составы
  • 12:50
    • «Трактор» забросил семь шайб «Адмиралу»
  • 12:17
    • «Металлург» одолел «Амур» благодаря дублю Вольски
  • 11:58
    • Нурмагомедов останется без гонорара до завершения расследования
    Все новости спорта

    «ПСЖ» — «Лион»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    ПСЖ — Лион: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.10.2018)

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Лион Календарь Лиги 1
    В 22:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «ПСЖ» — «Лион».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!

    Последний матч между собой: «Лион» — «ПСЖ» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 7:1 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «ПСЖ» — «Лион». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 25 сентября — 1 октября
  • 01/10/2018 в 16:08
    •
  • Прогноз
  • «Монако» — «Ренн»
  • 2.13
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» и ЦСКА в центральном матче игрового дня попробуют сыграть от обороны
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Что отличает «святых» от «аристократов»?
  • «Саутгемптон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Сместит ли «Краснодар» команду Семака с первого места?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Алавес» — «Реал» Футбол Примера. Баскское дерби осталось за «Сосьедадом», «Реал» проиграл «Алавесу»Все о матчах восьмого тура испанской Примеры Вчера в 23:360
  • 09:58
    • Хэмилтон — победитель Гран-при Японии
  • 08:17
    • Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC
  • 09:01
    • Нурмагомедов устроил драку в зале после победы над Макгрегором
    Алексис Санчес Футбол АПЛ. Чудесное спасение «МЮ», победа «Тоттенхэма», «Борнмут» разгромил «Уотфорд»Подробности матчей восьмого тура английской Премьер-лиги Вчера в 21:280
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шанс «Атлетико» и очередная попытка «Спартака»
  • 3.79
    •
  • 14:06
    • ЦСКА легко обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
  • 13:17
    • Возняцки выиграла турнир в Пекине
  • 10:48
    • «Штутгарт» уволил главного тренера
    Криштиану Роналду Футбол Удар по репутации и кошельку. У Роналду проблемы из-за обвинения в изнасилованииРассказываем все подробности скандала вокруг звездного португальца Вчера в 14:240
  • 08:43
    • Нурмагомедов не получил чемпионский пояс после боя с Макгрегором
  • 08:27
    • Бетербиев защитил титул чемпиона IBF
  • 10:41
    • «Енисей» — «Спартак»: Еременко остался в запасе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие