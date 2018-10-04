«Арсенал» на выезде разгромил «Карабах»

«Карабах» — «Арсенал»
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Голами в ворота азербайджанской команды отметились Сократис Папастатопулос, Эмиль Смит и Маттео Гендузи.
В другом матче группы E «Спортинг» в гостях одержал волевую победу над «Ворсклой» — 2:1.
«Арсенал» и «Спортинг» с шестью очками лидируют в квартете, на третьем месте расположилась «Ворскла» (0), на четвертом — «Карабах» (0).
В следующем матче турнира подопечные Унаи Эмери 25 октября на выезде сыграют со «Спортингом», а команда из Азербайджана примет «Ворсклу» 0