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    «Арсенал» на выезде разгромил «Карабах»

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    В матче группового этапа Лиги Европы лондонский «Арсенал» разгромил на выезде «Карабах» со счетом 3:0.

    «Карабах» — «Арсенал»
    «Карабах» — «Арсенал»
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    Голами в ворота азербайджанской команды отметились Сократис Папастатопулос, Эмиль Смит и Маттео Гендузи.

    В другом матче группы E «Спортинг» в гостях одержал волевую победу над «Ворсклой» — 2:1.

    «Арсенал» и «Спортинг» с шестью очками лидируют в квартете, на третьем месте расположилась «Ворскла» (0), на четвертом — «Карабах» (0).

    В следующем матче турнира подопечные Унаи Эмери 25 октября на выезде сыграют со «Спортингом», а команда из Азербайджана примет «Ворсклу» 0

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