Гильерме не понимает причин провала во втором тайме

Маринато Гильерме
ФК «Локомотив»
«Нельзя так по-разному играть в первом и втором тайме. Должен быть баланс. Обидно, потому что все ждали победу.
В момент с пропущенным голом была хорошая подача с углового — было сложно сыграть на выходе. Хороший удар головой.
"Шальке" выглядел хорошо, но с ними можно играть. Это не какая-то суперкоманда. Не знаю, что случилось во втором тайме. Потеряли концентрацию.
Всем грустно. Мы видели, что можем победить. Обидно пропускать в концовке», — цитирует Гильерме официальный сайт «Локомотива». 0