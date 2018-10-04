Гильерме не понимает причин провала во втором тайме

Вратарь «Локомотива»подвел итоги матча с «Шальке» (0:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Нельзя так по-разному играть в первом и втором тайме. Должен быть баланс. Обидно, потому что все ждали победу.

В момент с пропущенным голом была хорошая подача с углового — было сложно сыграть на выходе. Хороший удар головой.

"Шальке" выглядел хорошо, но с ними можно играть. Это не какая-то суперкоманда. Не знаю, что случилось во втором тайме. Потеряли концентрацию.

Всем грустно. Мы видели, что можем победить. Обидно пропускать в концовке», — цитирует Гильерме официальный сайт «Локомотива». 0