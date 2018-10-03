«Локомотив» — «Шальке»: счет матча 0:1, обзор

Единственный гол в игре был забит в самом конце игры. На 88 минуте Коноплянка выполнил точный навес с фланга на штрафную, где мяч принял и головой направил в сетку ворот Маккенни.
При этом первый тайм прошел при общем преимуществе «Локомотива». Хозяева поля играли первым номером, гости старались действовать на контратаках.
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Второй тайм уже скорее был за гостями. Они чаше атаковали и контролировали мяч. К концовке встречи «Локомотив» немного закрылся, играя на ничью.
После пропущенного гола москвичи помчались вперед, но никаких толковых моментов создать не смогли.
«Локомотив» потерпел второе поражение в двух матчах с разницей мячей 0-4. В третьем туре «железнодорожники» поедут в гости к «Порту».
«Шальке» набрал 4 очка. Позже в среду будет сыгран второй матч в группе — «Порту» — «Галатасарай». 0