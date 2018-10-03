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    «Шальке» вырвал победу у «Локомотива» в Москве

    «Локомотив» — «Шальке»: счет матча 0:1, обзор

    Лига чемпионов Футбол России Локомотив Футбол Германии Шальке 04 Календарь Лиги чемпионов
    В матче второго тура Лиги чемпионов «Локомотив» в Москве проиграл «Шальке» со счетом 0:1.

    Уэстон Маккенни
    Уэстон Маккенни
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    Единственный гол в игре был забит в самом конце игры. На 88 минуте Коноплянка выполнил точный навес с фланга на штрафную, где мяч принял и головой направил в сетку ворот Маккенни.

    При этом первый тайм прошел при общем преимуществе «Локомотива». Хозяева поля играли первым номером, гости старались действовать на контратаках.

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    Второй тайм уже скорее был за гостями. Они чаше атаковали и контролировали мяч. К концовке встречи «Локомотив» немного закрылся, играя на ничью.

    После пропущенного гола москвичи помчались вперед, но никаких толковых моментов создать не смогли.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    «Локомотив» (Москва, Россия) — «Шальке» (Германия) 0:1 (0:0, 0:1)
    «Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Идову, Игнатьев, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Миранчук (Денисов, 72), Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер«Шальке»: Фэрманн, Сане, Налдо, Мендиль, Руди (Бенталеб, 55), Калиджури, Маскарель (Сердар, 46), Маккенни, Коноплянка, Ут, Эмболо (Бургшталлер, 72)Гол: 0:1 — 88 МаккенниПредупреждения: Маскарель (18), Хеведес (19), Кверквелия (43), Игнатьев (45), Маккенни (52)

    «Локомотив» потерпел второе поражение в двух матчах с разницей мячей 0-4. В третьем туре «железнодорожники» поедут в гости к «Порту».

    «Шальке» набрал 4 очка. Позже в среду будет сыгран второй матч в группе — «Порту» — «Галатасарай». 0

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