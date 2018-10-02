«Ювентус» — «Янг Бойз»: счет матча 3:0, обзор голов

Все три мяча в игре забил форвард хозяев Пауло Дибала.
Счет в игре был открыт уже на 5-й минуте. Бонуччи с центра поля отдал пас в штрафную, где Дибала в одно касание отправил мяч в дальний угол.
Второй гол был забит на 33-й минуте. Матюиди мощно пробил по воротам, вратарь отбил мяч перед собой. Дибала первым оказался у мяча и отправил его мимо вратаря.
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Хет-трик был оформлен за 20 минут до конца игры. Куадрадо прострелил вдоль ворот, Дибала сумел замкнуть передачу точным ударом. 3:0.
Швейцарцы доигрывали матч вдесятером — главный арбитр встречи Сергей Карасев за 78-й минуте показал вторую желтую карточку Али Камаре за отмашку по лицу Дибалы.
Напомним, Криштиану Роналду не принимал участия в матче из-за дисквалификации.
«Ювентус» набрал 6 очков в двух матчах и лидирует в группе H. У «Янг Бойз» второе поражение подряд.
В следующем туре «Ювентус» отправится в Манчестер, а «Янг Бойз» дома примет «Валенсию». Матчи пройдут 23 октября. 0