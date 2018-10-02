ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Хоффенхайм» — «Манчестер Сити»ЛЧ. «МанСити» одолел «Хоффенхаймом», ЦСКА принимает «Реал»
  • 21:21
    • ЦСКА и «Реал» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
  • 22:07
    • СКА забросил «Спартаку» шесть безответных шайб
  • 21:47
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у «Хоффенхайма»
  • 21:46
    • Хет-трик Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Янг Бойз»
  • 21:41
    • Джеко сыграет в атаке «Ромы» в матче ЛЧ против «Виктории»
    Все новости спорта

    Хет-трик Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Янг Бойз»

    «Ювентус» — «Янг Бойз»: счет матча 3:0, обзор голов

    Лига чемпионов Футбол Италии Ювентус Календарь Лиги чемпионов
    Туринский «Ювентус» одержал крупную победу над «Янг Бойз» в матче второго тура Лиги чемпионов со счетом 3:0.

    Пауло Дибала
    Пауло Дибала
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Все три мяча в игре забил форвард хозяев Пауло Дибала.

    Счет в игре был открыт уже на 5-й минуте. Бонуччи с центра поля отдал пас в штрафную, где Дибала в одно касание отправил мяч в дальний угол.

    Второй гол был забит на 33-й минуте. Матюиди мощно пробил по воротам, вратарь отбил мяч перед собой. Дибала первым оказался у мяча и отправил его мимо вратаря.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Хет-трик был оформлен за 20 минут до конца игры. Куадрадо прострелил вдоль ворот, Дибала сумел замкнуть передачу точным ударом. 3:0.

    Швейцарцы доигрывали матч вдесятером — главный арбитр встречи Сергей Карасев за 78-й минуте показал вторую желтую карточку Али Камаре за отмашку по лицу Дибалы.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    «Ювентус» (Италия) — «Янг Бойз» (Швейцария) 3:0
    «Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Бенатия, Алекс Сандро, Бардзальи, Пьянич (Хедира, 70), Куадрадо, Матюиди (Джан, 46), Бернардески, Манджукич (Кин, 78), Дибала«Янг Бойз»: фон Балльмос, фон Берген, Камара, Бенито, Шик, Соу, Саного (Лаупер, 46), Бертоне, Фасснахт (Ассале, 71), Сулеймани (Нгамале, 70), ОароГолы: 1:0 — 5 Дибала, 2:0 — 33 Дибала, 3:0 — 69 ДибалаПредупреждения: Бертоне (24), Саного (41), Камара (75)Удаление: Камара (78)

    Напомним, Криштиану Роналду не принимал участия в матче из-за дисквалификации.

    «Ювентус» набрал 6 очков в двух матчах и лидирует в группе H. У «Янг Бойз» второе поражение подряд.

    В следующем туре «Ювентус» отправится в Манчестер, а «Янг Бойз» дома примет «Валенсию». Матчи пройдут 23 октября. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дело Роналду: пока только на словах
  • 21/09/2018 в 16:34
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Валенсия»
  • 1.80
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минус на минус даст плюс?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Устроит ли «Реал» голевое шоу в «Лужниках»?
  • ЦСКА — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Продолжит ли «Аякс» безвыгрышную серию «Баварии»?
  • «Бавария» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» Футбол АПЛ. «Челси» упустил победу над «Ливерпулем», «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» победил «Брайтон»Подробности матчей седьмого тура чемпионата Англии 00:080
  • 20:54
    • Еськов рассудит «Зенит» и «Краснодар»
  • 20:23
    • Нападающий «Локомотива» пропустит матч с «Шальке»
  • 19:37
    • Доходы «Барселоны» превысили миллиард долларов
    «Спартак» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ростову», «Зенит» проиграл «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:380
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на фаворитов
  • 2.98
    •
  • 22:20
    • «Авангард» уверенно разобрался с «Витязем»
  • 21:28
    • «Бенфика» сыграет против АЕКа с тремя нападающими
  • 21:18
    • Левандовски сыграет на острие атаки «Баварии» в игре с «Аяксом»
    Жозе Моуринью Футбол Слов не подобрать. «МЮ» катится внизОчередной провальный матч дал повод говорить о глубоком кризисе в «Манчестер Юнайтед» Вчера в 16:130
  • 19:30
    • Футболист ПФЛ попался на применении допинга
  • 19:26
    • «Ювентус» сыграет с двумя форвардами в матче против «Янг Бойз»
  • 19:23
    • Турецкому клубу приписывают интерес к Кокорину
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие