«Ювентус» — «Янг Бойз»: счет матча 3:0, обзор голов

Туринскийодержал крупную победу надв матче второго тура Лиги чемпионов со счетом 3:0.

Пауло Дибала metro.co.uk 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Все три мяча в игре забил форвард хозяев Пауло Дибала.

Счет в игре был открыт уже на 5-й минуте. Бонуччи с центра поля отдал пас в штрафную, где Дибала в одно касание отправил мяч в дальний угол.

Второй гол был забит на 33-й минуте. Матюиди мощно пробил по воротам, вратарь отбил мяч перед собой. Дибала первым оказался у мяча и отправил его мимо вратаря.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Хет-трик был оформлен за 20 минут до конца игры. Куадрадо прострелил вдоль ворот, Дибала сумел замкнуть передачу точным ударом. 3:0.

Швейцарцы доигрывали матч вдесятером — главный арбитр встречи Сергей Карасев за 78-й минуте показал вторую желтую карточку Али Камаре за отмашку по лицу Дибалы.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H «Ювентус» (Италия) — «Янг Бойз» (Швейцария) 3:0 «Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Бенатия, Алекс Сандро, Бардзальи, Пьянич (Хедира, 70), Куадрадо, Матюиди (Джан, 46), Бернардески, Манджукич (Кин, 78), Дибала«Янг Бойз»: фон Балльмос, фон Берген, Камара, Бенито, Шик, Соу, Саного (Лаупер, 46), Бертоне, Фасснахт (Ассале, 71), Сулеймани (Нгамале, 70), ОароГолы: 1:0 — 5 Дибала, 2:0 — 33 Дибала, 3:0 — 69 ДибалаПредупреждения: Бертоне (24), Саного (41), Камара (75)Удаление: Камара (78)

Напомним, Криштиану Роналду не принимал участия в матче из-за дисквалификации.

«Ювентус» набрал 6 очков в двух матчах и лидирует в группе H. У «Янг Бойз» второе поражение подряд.

В следующем туре «Ювентус» отправится в Манчестер, а «Янг Бойз» дома примет «Валенсию». Матчи пройдут 23 октября. 0