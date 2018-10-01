Тихонов: Замена на последних минутах — моя ошибка

Главный тренер «Крыльев Советов»прокомментировал поражения в Казани от(1:2) в 9-м туре чемпионата России.

«Почему вышел Конюхов, а не Рыжиков? Рыжиков пропустил определенное количество голов. Плюс я не знаю психологически тяжело или легко было бы играть Рыжикову против "Рубина".

Замена на последних минутах — моя ошибка. Зотов набегался. Я думал закрыть фланг, чтобы не было подач. Но Тигиев сначала неудачно пошел в обводку, а потом еще и сфолил.

Это моя ошибка. Ребята старались, бились. Ребята, наверное, тоже думают, что это моя ошибка. Но это спорт», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0