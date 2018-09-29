ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алина ЗагитоваРекорды — формальность. Постолимпийский сезон только набирает обороты
  • 17:56
    • «Рома» победила «Лацио» в римском дерби
  • 16:52
    • «Автомобилист» одержал 12-ю победу подряд
  • 16:36
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при России
  • 16:21
    • «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма»
  • 15:55
    • «Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад», Черышев сделал голевую передачу
    Все новости спорта

    «Рома» победила «Лацио» в римском дерби

    Серия A Футбол Италии Рома Лацио Календарь Серии А
    «Рома» одержала победу над «Лацио» в домашнем матче седьмого тура итальянской Серии A.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Римское дерби, которое прошло на стадионе «Олимпико», завершилось со счетом 3:1.

    «Волки» вышли вперед в концовке первого тайма. Лоренцо Пеллегрини удачно подобрал мяч в чужой штрафной площади и пяткой отправил его в ворота.

    На 67-й минуте «орлы» отыгрались — Чиро Иммобиле реализовал выход один на один с вратарем.

    Впрочем, уже спустя четыре минуты «Рома» вернула себе минимальный перевес. Александар Коларов со штрафного блестяще закрутил мяч в правый нижний угол мимо «стенки».

    Победную точку на 86-й минуте поставил Федерико Фасио, головой замкнув навес от Пеллегрини.

    «Рома» в турнирной таблице занимает пятое место (11 очков), а «Лацио» — четвертое (12 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жертва собственного успеха. Подошла ли к концу эра Жозе Моуринью?
  • Вчера в 15:39
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Наполи»
  • 3.60
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли «Тоттенхэм» три очка в гостях у аутсайдера?
  • «Хаддерсфилд Таун» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Разгром в пределах разумного
  • «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз и ставки
  • 4.30
    •
  • Условие успеха «Уотфорда»
  • «Арсенал» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Автомобилиста» Хоккей КХЛ. 12-я подряд победа «Автомобилиста», «Магнитка» обыграла «Локо»Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 сентября 17:340
  • 11:04
    • Россия подала заявку на проведение мужского ЧМ-2022 по волейболу
  • 10:32
    • Квят официально вернулся в «Торо Россо»
  • 10:04
    • Волейболистки сборной России разгромили Тринидад и Тобаго на ЧМ
    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» Футбол АПЛ. «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» примет «Брайтон»Подробности матчей седьмого тура чемпионата Англии 16:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победы «Барселоны» и «Сити»
  • 2.58
    •
  • 17:44
    • Моуринью заявил об офсайде в моменте с первым пропущенным голом
  • 17:23
    • «Трактор» прервал серию из двух поражений
  • 17:16
    • «Магнитка» переиграла «Локомотив»
    ЦСКА — «Оренбург» Футбол «Оренбург» разогрел армейцев перед матчем с «Реалом»Реакция СМИ на выездную победу ЦСКА в Оребнурге 01:550
  • 08:52
    • «Вашингтон» проиграл «Каролине», несмотря на дубль Овечкина
  • 08:41
    • Четыре очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Питтсбург»
  • 16:08
    • Соболенко завоевала второй титул в карьере
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие