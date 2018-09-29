«Рома» победила «Лацио» в римском дерби

Фрагмент матча
corrieredellosport.it
Римское дерби, которое прошло на стадионе «Олимпико», завершилось со счетом 3:1.
«Волки» вышли вперед в концовке первого тайма. Лоренцо Пеллегрини удачно подобрал мяч в чужой штрафной площади и пяткой отправил его в ворота.
На 67-й минуте «орлы» отыгрались — Чиро Иммобиле реализовал выход один на один с вратарем.
Впрочем, уже спустя четыре минуты «Рома» вернула себе минимальный перевес. Александар Коларов со штрафного блестяще закрутил мяч в правый нижний угол мимо «стенки».
Победную точку на 86-й минуте поставил Федерико Фасио, головой замкнув навес от Пеллегрини.
«Рома» в турнирной таблице занимает пятое место (11 очков), а «Лацио» — четвертое (12 очков). 0