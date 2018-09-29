«Рома» победила «Лацио» в римском дерби

одержала победу надв домашнем матче седьмого тура итальянской Серии A.

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Римское дерби, которое прошло на стадионе «Олимпико», завершилось со счетом 3:1.

«Волки» вышли вперед в концовке первого тайма. Лоренцо Пеллегрини удачно подобрал мяч в чужой штрафной площади и пяткой отправил его в ворота.

На 67-й минуте «орлы» отыгрались — Чиро Иммобиле реализовал выход один на один с вратарем.

Впрочем, уже спустя четыре минуты «Рома» вернула себе минимальный перевес. Александар Коларов со штрафного блестяще закрутил мяч в правый нижний угол мимо «стенки».

Победную точку на 86-й минуте поставил Федерико Фасио, головой замкнув навес от Пеллегрини.

«Рома» в турнирной таблице занимает пятое место (11 очков), а «Лацио» — четвертое (12 очков). 0