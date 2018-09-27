Смолов может пропустить месяц из-за травмы плеча

Фёдор Смолов
«Локомотив»
Сегодня, 27 сентября, форвард прошёл обследование, по результатам которого было выявлено повреждение, сообщает официальный сайт «железнодорожников».
Отмечается, что с высока вероятность того, что повреждение потребует оперативного лечения.
В пятницу, 28 сентября, Смолов вылетает в Рим, где пройдёт ещё ряд обследований, которые позволят точно определить стратегию лечения.
Ориентировочные сроки реабилитации футболиста будут определены после операции. Предварительный прогноз — месяц.
Теперь Смолов может пропустить игры с «Ахматом», ЦСКА и «Ростовом» в РПЛ, а также с «Шальке» и «Порту» в Лиге чемпионов. 0