Смолов может пропустить месяц из-за травмы плеча

Нападающий «Локомотива»в гостевом матче 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» (3:2) получил травму плеча в единоборстве с защитникомна 74-й минуте.

Сегодня, 27 сентября, форвард прошёл обследование, по результатам которого было выявлено повреждение, сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Отмечается, что с высока вероятность того, что повреждение потребует оперативного лечения.

В пятницу, 28 сентября, Смолов вылетает в Рим, где пройдёт ещё ряд обследований, которые позволят точно определить стратегию лечения.

Ориентировочные сроки реабилитации футболиста будут определены после операции. Предварительный прогноз — месяц.

Теперь Смолов может пропустить игры с «Ахматом», ЦСКА и «Ростовом» в РПЛ, а также с «Шальке» и «Порту» в Лиге чемпионов. 0