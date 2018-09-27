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    Смолов может пропустить месяц из-за травмы плеча

    Локомотив Кубок России Футбол России Балтика
    Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов в гостевом матче 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» (3:2) получил травму плеча в единоборстве с защитником Андреем Буйволовым на 74-й минуте.

    Фёдор Смолов
    Фёдор Смолов
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    Сегодня, 27 сентября, форвард прошёл обследование, по результатам которого было выявлено повреждение, сообщает официальный сайт «железнодорожников».

    Отмечается, что с высока вероятность того, что повреждение потребует оперативного лечения.

    В пятницу, 28 сентября, Смолов вылетает в Рим, где пройдёт ещё ряд обследований, которые позволят точно определить стратегию лечения.

    Ориентировочные сроки реабилитации футболиста будут определены после операции. Предварительный прогноз — месяц.

    Теперь Смолов может пропустить игры с «Ахматом», ЦСКА и «Ростовом» в РПЛ, а также с «Шальке» и «Порту» в Лиге чемпионов. 0

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