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    Гол Кокорина помог «Зениту» разгромить «Волгарь»

    Кубок России Футбол России Зенит Волгарь
    Питерский «Зенит» одержал гостевую победу над астраханским «Волгарем» (4:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

    «Зенит»
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    Счет в матче на 8-й минуте открыл защитник Александр Анюков. На 35-й минуте встречи полузащитник петербургской команды Роберт Мак удвоил преимущество.

    Нападающий гостей Антон Заболотный забил третий гол на 61-й минуте. Окончательный счёт встречи установил на 88-й минуте форвард «Зенита» Александр Кокорин.

    В 1/8 финала «Зенит» сыграет против «Ростова».

    Кубок России. 1/16 финала
    «Волгарь» (Астрахань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:2)
    Голы: Анюков, 8 (0:1). Мак, 35 (0:2). Заболотный, 61 (0:3). Кокорин, 88 (0:4)«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Локтионов, Степанов, Бердников (Кокоев, 83), Журавлев, Зенин, Павлишин, Пугачев (Столбовой, 59), Бабаев, Горулев, Погосов (Козлов, 66)«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Анюков (Маммана, 69), Мевля, Нету, Чернов (Набиуллин, 82), Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Мак (Кокорин, 64), ЗаболотныйПредупреждения: Бердников, 32. Маммана, 71
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