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    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Ливерпуль — Саутгемптон (22.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Саутгемптон Календарь АПЛ
    В 17:00 в АПЛ начнётся матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон».

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    Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Ливерпуль»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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