«Ахмат» в Грозном сыграл вничью с «Оренбургом»

Грозненскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет на 22-й минуте. Исмаэл с углового сделал невысокую подачу, Уилкер Анхель выиграл силовую борьбу и ногой срезал мяч в дальний угол ворот «Оренбурга».

Отыграться гостям удалось на 66-й минуте. Терехов подключился к атаке, сделав подачу на голову Поповича, а тот пробил в перекладину, отскок от которой взял Вадим Афонин, расстрелявший пустые ворота «Ахмата».

После этого матча «Ахмат» на 6-м месте, а «Оренбург» — на 7-м — у команд по 11 очков.