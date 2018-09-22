«Ахмат» в Грозном сыграл вничью с «Оренбургом»

Фрагмент матча
«Оренбург»
Хозяева открыли счет на 22-й минуте. Исмаэл с углового сделал невысокую подачу, Уилкер Анхель выиграл силовую борьбу и ногой срезал мяч в дальний угол ворот «Оренбурга».
Отыграться гостям удалось на 66-й минуте. Терехов подключился к атаке, сделав подачу на голову Поповича, а тот пробил в перекладину, отскок от которой взял Вадим Афонин, расстрелявший пустые ворота «Ахмата».
После этого матча «Ахмат» на 6-м месте, а «Оренбург» — на 7-м — у команд по 11 очков.
РПЛ. 8-й тур
«Ахмат» (Грозный) — Оренбург — 1:1 (1:0)
Голы: Анхель, 22 (1:0). Афонин, 66 (1:1)«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Родолфу (Мбенг, 83), Анхель, Мохаммади, Думбья, Швец, Исмаэл, Митришев (Гащенков, 70), Балай (Бериша, 58)«Оренбург»: Фролов, Малых, Ойеволе, Андреев, Бегич, Терехов, Сутормин (Рикарду Алвеш, 74), Мишкич (Чиркин, 15), Афонин, Попович, Деспотович (Козлов, 90+4)Предупреждения: Думбья, 50. Попович, 60. Афонин, 63. Ойеволе, 80. Бериша, 80