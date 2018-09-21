«Молодежка» «Ростова» разгромила «Уфу»

«Ростов» — «Уфа»
ФК «Ростов»
У победителей дубль оформил Игорь Волков (45-я и 81-я минуты), также отличились Гоча Гогричиани (47) и Дмитрий Вебер (66).
Желто-синие благодаря победе временно поднялись на третью строчку в турнирной таблице, на их счету 16 очков после восьми матчей. Уфимцы находятся на последнем месте, потерпев восемь поражений подряд.
Основные команды «Ростова» и «Уфы» сыграют в субботу, 22 сентября.
Еще в одном матче восьмого тура московское «Динамо» дома разгромило «Анжи» со счетом 6:0. 0