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    «Молодежка» «Ростова» разгромила «Уфу»

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    «Ростов» разгромил «Уфу» в матче восьмого тура молодежного первенства Премьер-лиги — 4:0 (1:0).

    «Ростов» — «Уфа»
    «Ростов» — «Уфа»
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    У победителей дубль оформил Игорь Волков (45-я и 81-я минуты), также отличились Гоча Гогричиани (47) и Дмитрий Вебер (66).

    Желто-синие благодаря победе временно поднялись на третью строчку в турнирной таблице, на их счету 16 очков после восьми матчей. Уфимцы находятся на последнем месте, потерпев восемь поражений подряд.

    Основные команды «Ростова» и «Уфы» сыграют в субботу, 22 сентября.

    Еще в одном матче восьмого тура московское «Динамо» дома разгромило «Анжи» со счетом 6:0. 0

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