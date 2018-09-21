Королевская федерация футбола Испании (RFEF) запретила Ла Лиге проводить матчи чемпионата Испании в США, сообщает Marca.

Федерация футбола Испании запретила проводить матчи Примеры в США marca.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

RFEF в пятницу направила в Ла Лигу письмо, в котором сообщила, что федерация не дает разрешения на проведение матча 21-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной» за пределами страны.

По данным источника, заинтересованные стороны в проведении данного матча в США не смогли обосновать законность такого переноса, и что это не навредит болельщикам и остальным 18 клубам чемпионата Испании. При этом отмечалось, что проведение игры не в Испании грозит нарушениями условий телевизионных договоров.

Ранее против проведения матчей чемпионата Испании в США выступили президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Испании Педро Санчес.

Матч «Жирона» — «Барселона» запланирован на 26 января 2019 года. 0