Экс-нападающий «Зенита» и «Ростова» завершил карьеру

Сербский нападающийрешил завершить игровую карьеру.

Последним клубом 35-летнего Лазовича был венгерский «МОЛ-Види».

Напомним, с 2010 по 2014 годы Лазович выступал в России за «Зенит», с которым дважды становился чемпионом страны, а также выигрывал национальные Кубок и Суперкубок.

В 2013 году форвард также защищал в России цвета «Ростова».

По ходу своей карьеры нападающий также играл за «Телеоптик», «Партизан», «Фейеноорд», «Байер», «Витесс», «ПСВ», «Пекин Баси» и «Олимпию». За сборную Сербии Лазович провел 41 матч и забил 10 голов.

Ожидается, что Лазович станет спортивным директором «Партизана». 0