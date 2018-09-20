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    Экс-нападающий «Зенита» и «Ростова» завершил карьеру

    Зенит Ростов Сборная Сербии
    Сербский нападающий Данко Лазович решил завершить игровую карьеру.

    Данко Лазович
    Данко Лазович
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    Последним клубом 35-летнего Лазовича был венгерский «МОЛ-Види».

    Напомним, с 2010 по 2014 годы Лазович выступал в России за «Зенит», с которым дважды становился чемпионом страны, а также выигрывал национальные Кубок и Суперкубок.

    В 2013 году форвард также защищал в России цвета «Ростова».

    По ходу своей карьеры нападающий также играл за «Телеоптик», «Партизан», «Фейеноорд», «Байер», «Витесс», «ПСВ», «Пекин Баси» и «Олимпию». За сборную Сербии Лазович провел 41 матч и забил 10 голов.

    Ожидается, что Лазович станет спортивным директором «Партизана». 0

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