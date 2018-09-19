Фоменко: Всегда хорошо играть при полных трибунах

Главный тренер «Краснодара»поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против турецкого клуба

Встреча группы J состоится в четверг в Турции и начнется в 19:55 мск.

«Всегда приятно играть на заполненном стадионе. Мы играли с "Фенербахче" в Стамбуле, знаем, какое давление оказывают болельщики.

Мы проанализировали сильные и слабые стороны нашего соперника. Посмотрим, что будет завтра», — сказал Фоменко.

Несколько дней назад Джем Кавчак сменил Сафета Сушича на посту главного тренера «Акхисара».

«Не думаю, что это повлияет на игру соперника. Иногда в подобных случаях тренерские перестановки добавляют мотивации игрокам.

Обе команды имеют равные шансы на успех. Мы посмотрели много матчей оппонента, имели возможность изучить его игру.

Титулы, завоеванные "Акхисаром" в прошлом сезоне (победа в Кубке и Суперкубке Турции) говорят о том, что команда находится в хорошем состоянии», — цитирует Фоменко «Р-Спорт». 0