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    Фоменко: Всегда хорошо играть при полных трибунах

    Краснодар Футбол России Лига Европы
    Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против турецкого клуба «Акхисар Беледиеспор».

    Олег Фоменко
    Олег Фоменко
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    Встреча группы J состоится в четверг в Турции и начнется в 19:55 мск.

    «Всегда приятно играть на заполненном стадионе. Мы играли с "Фенербахче" в Стамбуле, знаем, какое давление оказывают болельщики.

    Мы проанализировали сильные и слабые стороны нашего соперника. Посмотрим, что будет завтра», — сказал Фоменко.

    Несколько дней назад Джем Кавчак сменил Сафета Сушича на посту главного тренера «Акхисара».

    «Не думаю, что это повлияет на игру соперника. Иногда в подобных случаях тренерские перестановки добавляют мотивации игрокам.

    Обе команды имеют равные шансы на успех. Мы посмотрели много матчей оппонента, имели возможность изучить его игру.

    Титулы, завоеванные "Акхисаром" в прошлом сезоне (победа в Кубке и Суперкубке Турции) говорят о том, что команда находится в хорошем состоянии», — цитирует Фоменко «Р-Спорт». 0

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