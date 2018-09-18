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    Тухель: ПСЖ может написать свою историю на «Энфилде»

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель выразил надежду, что матч с «Ливерпулем» в рамках группового этапа Лиги чемпионов будет сложным.

    Томас Тухель
    Томас Тухель
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    Встреча пройдёт завтра, 18 сентября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

    «Матч с "Ливерпулем" будет сложным. Мы находимся под большим давлением, потому что видим, насколько высокий уровень команд в нашей группе Лиги чемпионов.

    "Ливерпуль" настроен крайне серьёзно. Мы ни на секунду не сможем расслабиться. Владея мячом или нет, мы должны быть максимально сконцентрированными.

    Проходя по коридорам "Энфилда", можно ощутить вес истории этого клуба. Мы можем написать здесь свою историю», — приводит слова Тухеля «Чемпионат». 0

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