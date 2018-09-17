Муслера: Задача «Галатасарая» в Лиге чемпионов — выйти из группы

Голкипер «Галатасарая»рассказал о целях команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

18 сентября турецкий клуб сыграет в Стамбуле с московском «Локомотивом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Команда рада вернуться в Лигу чемпионов. Мы стараемся наилучшим образом подготовиться к игре с "Локомотивом". Хотим успешно выступить ради болельщиков и нашего главного тренера.

Первостепенная задача "Галатасарая" в Лиге чемпионов — выйти из группы. Затем к каждой следующей игре мы будем подходить отдельно», — приводит слова Муслеры «Чемпионат».

Игра состоится на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. 0