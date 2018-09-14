Испанские налоговики требуют от Модрича уплаты 1,2 миллиона евро

Испанское налоговое агентство предъявлено обвинение в налоговых махинациях полузащитнику «Реала», сообщает El Mundo.

Лука Модрич clicklancashire.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Налоговики обвиняют хорватского футболиста в неуплате налогов за 2012 год. Хавбек уплатил налоги в Великобритании, так как до сентября выступал за «Тоттенхэм», но не платил в Испании.

Налоговое агентство требует уплаты налогов на сумму 1,2 миллион евро за те 4 месяца, которые Модрич провел после перехода в «Реал» в 2012 году.

Сам Модрич с обвинением не согласен и уже подал апелляцию.

Ранее хавбек выплатил в испанскую казну штраф около 2,1 миллиона евро за налоговые махинации в 2013-2014 годах. 0