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    Испанские налоговики требуют от Модрича уплаты 1,2 миллиона евро

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    Испанское налоговое агентство предъявлено обвинение в налоговых махинациях полузащитнику «Реала» Луке Модричу, сообщает El Mundo.

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    Налоговики обвиняют хорватского футболиста в неуплате налогов за 2012 год. Хавбек уплатил налоги в Великобритании, так как до сентября выступал за «Тоттенхэм», но не платил в Испании.

    Налоговое агентство требует уплаты налогов на сумму 1,2 миллион евро за те 4 месяца, которые Модрич провел после перехода в «Реал» в 2012 году.

    Сам Модрич с обвинением не согласен и уже подал апелляцию.

    Ранее хавбек выплатил в испанскую казну штраф около 2,1 миллиона евро за налоговые махинации в 2013-2014 годах. 0

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