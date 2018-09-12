Аршавин: Хотел играть в команде, где я полезен

Нападающий «Кайрата»признался, что испытывает ностальгию по Санкт-Петербургу, но при этом не готов вернуться в «Зенит» в качестве игрока.

«Петербург поменялся. Грандиозный город. Это начинаешь осознавать, когда не бываешь здесь часто. Когда ты родился в Санкт-Петербурге, для тебя Эрмитаж — это очередное здание, которое надо быстро проехать через пробки. А когда приезжаешь редко, то видишь, как красивы архитектура, каналы и Нева. Начинаешь осознавать, в каком городе ты родился.

Даже сейчас, когда смотрю на стадион "Петровский", испытываю внутри приятное чувство ностальгии. Но все мечтали о современном европейском стадионе, на котором будет собираться много зрителей.

Я бы хотел играть в команде, где я полезен. И мне полезно быть в "Кайрате", и "Кайрату" полезно, что я за него играю. Сейчас я думаю, что это идеальный союз», — сказал Аршавин в интервью телеканалу «78».

Напомним, 9 сентября «Кайрат» провел товарищеский матч против бывшего клуба Аршавина — «Зенита». Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. 0