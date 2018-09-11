«Анжи» интересен воспитанник «Пари Сен-Жермен»

собирается подписать контракт с воспитанником

17-летний грузинский игрок находится в расположении «Анжи» около восьми дней и провел половину тайма во вчерашнем товарищеском матче со «Строгино». «Анжи» ждет подтверждения УЕФА, чтобы заявить Кутателадзе на сезон. Николоз играет на позиции левого нападающего.

В первом матче после возобновления чемпионата «Анжи» 16 сентября примет «Краснодар» на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. По итогам шести туров дагестанская команда имеет в активе три очка и занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-Лиги. 0